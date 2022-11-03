Thông tin mới về nam sinh nhảy từ tầng 3 tại Hà Nội gây chấn thương nghiêm trọng, nghi do bạn trêu đùa

Xã hội 03/11/2022 20:20

Nhà trường lên tiếng về thông tin về vụ việc, xác định nguyên nhân liên quan và có quyết định xử lý theo quy định.

Tiết lộ trên Báo Sức khỏe và đời sống, nhà trường hiện đang tiếp tục chờ thông tin cụ thể từ phía cơ quan công an để xác định hình thức xử lý. Nói về nguyên nhân vụ việc, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Trên mạng xã hội có đồn đoán nguyên nhân nhảy lầu của em nhưng chúng tôi không muốn bình luận gì. Khi có thông tin cụ thể từ phía cơ quan công an về mức độ vi phạm của các cá nhân có liên quan, chúng tôi mới có thể xác định hình thức xử lý theo quy định."

Thông tin mới về nam sinh nhảy từ tầng 3 tại Hà Nội gây chấn thương nghiêm trọng, nghi do bạn trêu đùa - Ảnh 1

Học sinh Q được cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Về phía gia đình em Q mong muốn nhà trường, bạn học thông cảm, động viên để cháu vượt qua được ám ảnh tâm lý cả khi dưỡng thương và sau khi trở lại trường. Được biết, em đã vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các học sinh trêu đùa nhau. Theo ông Thái, trong tiết Thể dục, khi đang đứng xem các bạn đánh cờ thì em Q. bị một số bạn trêu đùa.

“Trong giờ Thể dục hôm đó, do trời mưa nên thầy giáo cho các học sinh đánh cờ, số còn lại đứng xem. Sau đó các em trêu đùa nhau. Thầy giáo khi đó cũng biết được và kỷ luật. Các học sinh sau đó cũng đã xin lỗi nhau”.

Nhưng khi lên lớp ở tiết Lịch sử sau đó, em Q. tiếp tục bị các bạn xung quanh cười nói, chế giễu nên sự việc đáng tiếc xảy ra - Q. đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất.

Ông Thái cho hay ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa em Q. đi bệnh viện cấp cứu và báo cáo lên Phòng GD-ĐT huyện Hoài Đức.

Ban đầu bệnh viện xác nhận em Q. bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu. Gia đình các học sinh liên quan cũng đến thăm hỏi em Q..

Các học sinh có liên quan đến việc trêu đùa Q. hiện vẫn đi học bình thường. Theo ông Thái, em Q. trên lớp là một học sinh thường, không nghịch, song các biểu hiện tâm lý của từng học sinh thì nhà trường không nắm hết được.

Sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh.

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