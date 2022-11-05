Tình hình sức khỏe nữ ca sĩ gặp tai nạn va chạm liên hoàn ở cao tốc Pháp Vân

Xã hội 05/11/2022 16:13

Vụ va chạm ô tô kinh hoàng đã khiến 7 xe hư hỏng nặng. Nhiều nạn nhân tại hiện trường nghe tiếng va đập và rung lắc mạnh nhanh chóng thoát khỏi xe.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo là một trong số những người mắc kẹt trong những nhiếc xe bị tông liên hoàn. Chia sẻ trên Báo Dân Trí, Phương Thảo cho hay, cô và mọi người sốc nặng, hiện vẫn chưa ‘hoàn hồn’ sau vụ tai nạn chấn động. Nữ ca sĩ và mọi người hãi hùng trước cảnh tượng la liệt xe ô tô, hầu hết đều bị hư hỏng nặng.

Nữ ca sĩ cũng cho hay, tai nạn xảy ra bất ngờ khiến cô và mọi người đều không tin vào mắt mình, hồi lâu sau khi xuống xe, cô phải hết sức bình tĩnh để đến chiếc xe gặp nạn.

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Nữ ca sĩ gặp nạn. Ảnh: Dân Trí

Sau vụ tai nạn, xe của Phạm Phương Thảo bị móp phần hông trong khi những chiếc khác bị vỡ nát đầu hoặc đuôi xe, may mắn không ai bị thương tích.

Trước đó, vụ va chạm liên hoàn cũng khiến toàn bộ túi khí trong xe cô đồng loạt bung ra và xe bị kéo lê đi một đoạn trước khi dừng hẳn.

Sau khi ô tô được đưa đi, ca sĩ Phạm Phương Thảo và 2 người bạn mới yên tâm xin đi nhờ xe của một người tài xế tốt bụng để về Hà Nội.

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Tình hình sức khỏe nữ ca sĩ gặp tai nạn va chạm liên hoàn ở cao tốc Pháp Vân - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, nữ ca sĩ đã trở về Hà Nội, yên tâm phục hồi sau dư chấn chưa bao giờ chứng kiến trong đời.

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Nữ ca sĩ và xe sau tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 22h tối 4/11, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ô tô đã xảy ra tại Km 204+600 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Có 5 ô tô con, 1 xe đầu kéo và một xe tải xảy ra va chạm liên hoàn theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khu vực xảy ra tai nạn gần trạm thu phí Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Tại hiện trường, xe tải mang BKS 36C- 194.XX do V.Đ.V. (SN 1986, trú tại Thanh Hóa) điều khiển đâm vào dải phân cách bên phải trên tuyến cao tốc, sau đó là tai nạn liên hoàn. Còn xe con hiệu KIA mang biển số Thái Bình do anh L.V.T. (SN 1990, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển, bị biến dạng phần đuôi. Xe đầu kéo mang BKS 77C- 078.XX do tài xế P.Đ.T. (SN 1970, trú tại Quy Nhơn) điều khiển, tông lõm thân một ô tô hiệu Peugeot.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí 2 tổ công tác điều tiết, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Lực lượng CSGT phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết theo đúng quy định.

 

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