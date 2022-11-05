Tin báo cho biết bà N. bị cướp tài sản. Tuy nhiên, lời khai của người báo án có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp với kết quả khám nghiệm.

Thời điểm chị N. bị giết vào lúc tờ mờ sáng. Lúc này, nạn nhân có đi cùng chị Trần Thị Thêm (40 tuổi, ở xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ).

Trong khi lấy lời khai của Thêm, có quan chức năng cũng phát hiện những bất thường. Cụ thể, hiện trường tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân. Tuy nhiên, khuyên tai và điện thoại của bà N. không còn. Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng thể hiện rằng nạn nhân không bị giật khuyên tai mà dường như chủ động tháo trang sức, không phù hợp với lời khai của Thêm là bà N. bị giật. Thêm vào đó, thi thể của nạn nhân cũng không có dấu vết của sự giằng co, vật lộn dù lời khai của Thêm thể hiện nạn nhân đã phản kháng 2 đối tượng cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, thời gian trên, nạn nhân đi cùng Thêm nhưng điều kỳ lạ là bà N. bị giết còn Thêm thì bình an thoát nạn, không hề nhận bất kỳ một thương tích nào.

Ngoài ra, thời điểm nạn nhân bị sát hại rất vắng vẻ, ít người qua lại, đồng thời tờ mờ sáng. Tuy nhiên lời khai của Thêm thể hiện trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc", bà ta vẫn quan sát và miêu tả lại được cho cán bộ điều tra về đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Thêm nói một trong 2 kẻ cướp có một hình xăm nhỏ là chữ, ở cổ tay. Đặt bản thân vào vị trí của Thêm, cán bộ điều tra cho rằng tình tiết này không phù hợp với tâm lý của người bình thường khi đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng. Ảnh: Người Đưa Tin

Tại hiện trường không ghi nhận sự xáo trộn rõ ràng, người dân sống xung quanh hiện trường đều cho cùng một lời khai là không nghe thấy tiếng động lạ hay tiếng hô hoán nào.

Tại cơ quan công an, người này cũng tỏ vẻ xót thương, đồng thời cũng cho rằng mình chính là nạn nhân.Thêm liên tục thể hiện sự hoảng sợ, đi kèm là thái độ thương xót. Ngoài ra, Thêm cũng liên tục bật khóc khi nói về tình tiết vụ án và mối quan hệ với N.

Theo thông tin từ Báo VTC News, lời kể ban đầu của người nhà nạn nhân, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 18/12, chị Vũ Thị Ngà (SN 1979; ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thị Thêm (SN 1982, ở cùng thôn) đi chợ đêm mua cá mang về bán.

Hai người đi trên hai xe máy. Khi đến gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý), thì có đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng. Chị Ngà hô hoán và bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người. Thêm đã về nhà báo cho gia đình nạn nhân đến đưa chị Ngà đi viện nhưng do vết thương khá nặng, chị Ngà đã tử vong. Vụ án gây rúng động cả địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.