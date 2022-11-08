Nỗi lòng người mẹ ‘đau xé tim gan’, xót con khi phải sống cạnh nhà kẻ sát nhân, hơn 1 năm vẫn chưa có khoản đền bù

Xã hội 08/11/2022 09:47

Vụ án chấn động của kẻ hàng xóm xâm hại và giết con gái bé nhỏ 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn khiến người mẹ chưa một lần nguôi ngoai.

Cho đến nay, hơn một năm trời trôi qua, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được đền bù thiệt hại như tòa đã phân xử và chỉ có lời hứa chờ đợi mà thôi. Xót con đến đau xé tim gan, cứ đến tối, người mẹ lại nằm khóc “Nhớ con và thương xót con quá mà không làm sao thay đổi được thực tế tàn nhẫn. Em cứ khóc tới khi mệt rã rời rồi chìm vào giấc ngủ", chị T.T chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam.

Nỗi lòng người mẹ ‘đau xé tim gan’, xót con khi phải sống cạnh nhà kẻ sát nhân, hơn 1 năm vẫn chưa có khoản đền bù - Ảnh 1

Thủ phạm Phạm Văn Dũng khi ra tòa. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Nỗi đau quá oan nghiệt khiến Chị T.T nhiều lần chỉ muốn không ở cạnh nhà hàng xóm để "mắt không thấy, tim không đau". Theo chị T.T, vì ở sát bên nhà của thủ phạm, nên nỗi đau của chị chưa bao giờ lành lại mà còn nhân lên gấp bội. Là hàng xóm, đi ra đi vào chạm mặt nhau, cuộc sống thực sự ngột ngạt và hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Chị T.T không biết gia đình phải chuyển đi đâu, để "mắt không thấy, tim không đau" mỗi khi nhìn thấy hình con thơ trên bàn thờ.

Chị T.T. cho biết, cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy bên gia đình thủ phạm chuyển tiền đền bù thiệt hại theo quyết định của tòa án. "Người nhà của thủ phạm Dũng cũng không qua thăm hỏi gì gia đình tôi nữa", chị T.T nói.

Vào cuối tháng 10/2022, gia đình nhận được thông báo được đền bù 149 triệu, người đàn ông phạm tội cũng bị trừng trị đúng pháp luật với kết án tử hình nhưng đến nay vẫn ‘bặt vô âm tín’.

Theo Cục Thi hành án dân sự trao đổi với chị T.T, gia đình thủ phạm cho biết hiện chưa có tiền để đền bù thiệt hại. Họ chờ bán được đất hoặc mỗi năm sẽ đền bù 20 triệu đồng. "Tuy nhiên, họ cũng mới hứa vậy thôi, chưa có động thái gì khác", chị T.T cho hay.

Nỗi lòng người mẹ ‘đau xé tim gan’, xót con khi phải sống cạnh nhà kẻ sát nhân, hơn 1 năm vẫn chưa có khoản đền bù - Ảnh 2
HĐXX tuyên án từ hình kẻ giết, hiếp bé gái 6 tuổi và dâm ô nhiều bé khác. Ảnh: Người Lao Động

Còn nhớ, vào thời điểm tháng 11/2021, Phạm Văn Dũng là một trong những cái tên gây rúng động tại Bà Rịa - Vũng Tàu với bản án tử hình về tội "Giết người", 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 3 năm tù về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Tổng chung mức phạt cho cả 3 tội danh là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp bị hại là 149 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trước đó Phạm Văn Dũng (tức Dũng "giá", 46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) đã sát hại sau đó xâm phạm nạn nhân một cách thương tâm.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17-4, Dũng đi dự đám giỗ tại nhà ông N.T.A về nhưng do không mang chìa khóa vào nhà nên định đi qua dự tiệc sinh nhật tại nhà bố vợ.

Khi đi qua nhà ông T.A thì phát hiện cháu P.N.Q.N (SN 2016) và cháu nội của ông T.A đang đi phía sau. Dũng tiến gần hỏi 2 cháu đi đâu thì Q.N trả lời "con đi mua xe", đi được một đoạn, Dũng phát hiện cháu nội ông T.A đã quay về nhà, còn Q.N đang đi một mình phía sau Dũng.

Nảy sinh ý định xấu, Dũng thực hiện hành vi đồi bại nhưng cháu Q.N la hét nên hắn đã sát hại nạn nhân và tiếp tục xâm hại tình dục.

Tối cùng ngày, người thân của cháu Q.N. trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện cháu nằm bất động tại một bãi đất trống. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Ngày 19-4, Dũng bị bắt giữ.

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Từ khóa:   Bà Rịa - Vũng Tàu sát hại xâm hại tình dục

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