Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua?

Xã hội 10/11/2022 15:17

Lương Hải Như (23 tuổi, Hà Nội) vẫn biệt vô âm tín suốt 4 tháng qua. Gia đình của cô gái trẻ không ngừng tìm kiếm tin con.

Sáng nay (10/11), mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến vụ việc cô gái 23 tuổi Lương Hải Như (sinh năm 1999) ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 4 tháng qua. 

Trao đổi trên báo Tri thức và Cuộc sống, người nhà của Lương Hải Như cho biết hiện vẫn đang triển khai tìm kiếm con gái ở những địa điểm nghi vấn.

Về một số thông tin trên mạng xã hội về tung tích thi thể Lương Hải Như, gia đình cho hay: "Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng và vẫn từng ngày tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy con".

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua? - Ảnh 1
Gia đình Lương Hải Như mòn mỏi chờ đợi tin con. Ảnh: FB L.Q.N

Trước đó, vụ việc cô gái trẻ Lương Hải Như mất tích bí ẩn đã khiến mạng xã hội rúng động. Lương Hải Như (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) được xác định mất tích từ ngày 14/7. Đội cứu hộ đã sử dụng các thiết bị hiện đại để rà soát khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, nhưng không mang lại kết quả.

Sau đó, cảnh sát đổi phương án tìm kiếm Lương Hải Như trên cạn, quanh khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ cũng được lực lượng chức năng huy động để tăng cường tìm kiếm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, bãi tha ma... gần nhà người yêu cũ của Lương Hải Như. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối mới.

Theo gia đình, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20h ngày 14/7. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như. Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Chị gái nạn nhân tiết lộ Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T. (sinh năm 1997) có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T. từng chặn đường, hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe dọa hay làm hại người khác.

Đáng nói, ngay sau khi Hải Như mất tích 1 ngày sau, T. được phát hiện đã tử vong tại phòng trọ.

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua? - Ảnh 2
Dép và túi xách của Hải Như được tìm thấy hôm mùng 2/8 và mùng 6/8. Ảnh: FB L.Q.N

 

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua? - Ảnh 3
Xe máy của Hải Như (đánh dấu chéo màu đỏ) được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ. ẢNh: FB L.Q.N

Mặc dù chưa nguôi hy vọng tìm kiếm con gái, gia đình Lương Hải Như vẫn quyết định làm lễ cúng cho cô như một cách an ủi tinh thần.

"Tôi đau từng khúc ruột. Con gái vẫn chưa về, làm sao cha mẹ yên tâm được. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra chân tướng sự thật", ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi), cha của Hải Như, trào nước mắt khi nhìn lên ảnh thờ của con gái.

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua? - Ảnh 4
Ông Tuyên vẫn miệt mài tìm kiếm con gái. Ảnh: Zing

 

Suốt 4 tháng qua, ông Tuyên cùng gia đình ngày nào cũng tìm kiếm từ lúc tờ mờ sáng cho đến 21-22h mới trở về nhà. Người cha đi lại khó khăn, vài hôm lại gắng gượng qua cơn đau ốm để tiếp tục tìm kiếm con.

Người cha cho biết chi phí tìm kiếm đã lên đến 300-400 triệu đồng, một con số quá lớn đối với gia đình. "Từ hôm Hải Như mất tích, cứ đặt lưng xuống là tôi mong trời nhanh sáng để còn đi tìm con gái. Chi phí không nhiều như đợt đầu, nhưng bây giờ mỗi ngày cũng tốn dăm ba trăm lo cho mọi người cơm nước, đồ ăn, dụng cụ tìm kiếm...", ông Tuyên nói.

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