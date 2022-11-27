Đoạn kết xứng đáng dành cho 'dì ghẻ' Quỳnh Trang nhưng liệu bản án dành cho cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái có khiến dư luận hài lòng và người trong cuộc cảm thấy công lý đã được thực thi?

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một số người thậm chí không hề quen biết đến cháu bé nhưng hay tin sự việc diễn ra quá tàn nhẫn với bé V.A đã không thể cầm được nước mắt nên cũng đã có mặt tại phiên tòa từ sớm để chứng kiến 2 kẻ thủ ác phải đền tội.

Trở lại cách đây khoảng 2 ngày, tại thời điểm đó trước cổng TAND TP.HCM đã có hàng trăm người đứng chờ sẵn. .

Được biết, họ là những người bức xúc vì tội ác của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) khiến cháu V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong. Một số người đã bay từ Hà Nội, đón xe từ các tỉnh miền Tây vào TP.HCM để xem phiên xét xử.

Bà Huỳnh Thị Muối (ngụ Q.Bình Tân) cho biết, bà đến tòa từ sớm với mong muốn được chứng kiến việc xét xử hai bị cáo Trang và Thái. Bà cũng có cháu gái cỡ tuổi cháu V.A, nên khi xem những hình ảnh bé bị Trang và Thái bạo hành rất đau lòng và khóc suốt mấy hôm. "Không những tôi và những người khác ở đây đều tin tưởng, mong muốn tòa xét xử công bằng", bà Muối nói.

Tại phiên toà, VKS nhận định mặc dù trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn, nhưng hành vi của bị cáo Quỳnh Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không có khả năng cải tạo. HĐXX tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội Giết người; 2-3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Dì ghẻ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đây chính là "đoạn kết" của Quỳnh Trang, người phạm tội đối với trẻ em không thể tự vệ được, dùng thủ đoạn tàn ác. Trước phiên toà, nhiều người dân đã nghẹn ngào trong khoảnh khắc toà tuyên án. Tuy nhiên, đằng sau sự hân hoan đó theo nhiều người công lý chỉ mới được thực thi có một nửa bởi bản án dành cho cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ và lẽ ra với tư cách của cha của V.A hắn ta xứng đáng phải chịu hình phạt cao hơn thế nữa khi nhẫn tâm làm ngơ trước việc con của mình bị người khác hành hạ như vậy.

Trong đó theo trích dẫn từ bài viết trên MXH của luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết bản thân ông cũng cho rằng cá nhân bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái lẽ ra phải được xử lý ở tội danh giết người mới đúng với tội ác của hắn.

Luật sư Thơm cho rằng Nguyễn Kim Trung Thái phải được xử lý vào tội giết người mới đúng - Ảnh: Chụp màn hình

''Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 BLHS. Do đó cần xem xét thay đổi tội danh từ tội Che giấu tội phạm sang tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, đúng bản chất lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, cũng như tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả gây ra.''

Người dân bức xúc trước bản ánh quá nhẹ tay dành cho người cha tàn độc - Ảnh: Chụp màn hình

Sau tất cả, bản án dành cho Nguyễn Kim Trung Thái vẫn sẽ là đề tranh luận không ngừng từ phía những người tôn thờ công lý và muốn đem đến một cuộc sống công bằng cho người dân.