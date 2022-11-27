Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị trúng đạn tử vong thương tâm ở Bắc Giang

Xã hội 27/11/2022 06:55

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bắn tử vong ở Bắc Giang, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 26/11, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ (45 tuổi, người địa phương) về tội Vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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Nguyễn Văn Tỵ - Ảnh: Zing News 

Theo điều tra, tối 8/9, ông Tỵ mang súng hơi (loại khí nén) đến nhà anh Thoại (cùng huyện Lục Ngạn) rồi dựng trước cửa nhà để vào uống nước. Khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ.

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Cây súng hơi tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động 

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau tiếng nổ cháu N.T.Y.N. ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng cháu N. đã tử vong.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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