Theo thông tin từ báo Công Lý vào ngày 24/11, Đội CSGT Công an huyện Xuyên Mộc ( Bà Rịa - Vũng Tàu ) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 2 người bị thương. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Vụ va chạm khiến 2 thanh niên văng lên cao rồi rơi xuống đường, trong đó có một người rơi trước đầu ô tô.

Theo camera tại ngã tư đường Hùng Vương – Huỳnh Minh Thạnh (thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) ghi lại, khoảng 21 giờ ngày 23/11, ô tô BS 72A-112.34 lưu thông trên đường Hùng Vương đến ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Minh Thạnh thì xảy ra va chạm với xe gắn máy, trên xe có 2 thanh niên đang chạy hướng từ đường Huỳnh Minh Thạnh đến.

Lúc này, một người dân đứng ngay ngã tư chạy đến hiện trường, ra hiệu cho ô tô dừng lại. Ô tô dừng lại được vài giây thì đột ngột tăng ga lao về phía trước, bánh trước cán ngang qua người nạn nhân. Người đàn ông đang ra hiệu dừng ô tô may mắn kịp nhảy tránh, thoát thân.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Đội CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đã đến hiện trường cùng người dân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin Zing News cho biết thêm, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình), để xác định trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này, cần làm rõ nhiều yếu tố như ý chí chủ quan của tài xế ở thời điểm đạp ga; động cơ, mục đích thực hiện hành vi của người này hay hậu quả do hành vi này để lại... Từ những căn cứ này, vụ việc có thể xảy ra theo các chiều hướng như sau:

Thứ nhất, nếu xác định sau vụ va chạm, tài xế cố tình lao xe vào nạn nhân, đây là dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Theo ông Hùng, với việc nạn nhân đã nằm dưới đường còn chiếc xe được coi là nguồn nguy hiểm cao độ, việc lao xe vào người đó hoàn toàn có thể gây ra hậu quả chết người. Một người có đầy đủ nhận thức, dù thực hiện hành vi với ý chí chủ quan cố tình tước đoạt mạng sống nạn nhân hay không, phải ý thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi có thể gây ra.

Bởi vậy, ông Hùng cho rằng nếu trường hợp này xảy ra, tài xế có thể bị xử lý về tội Giết người. Do nạn nhân chưa tử vong, hành vi này thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công Lý

Ngoài ra, với việc vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, người này còn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, nếu tài xế không chủ đích lao xe vào nạn nhân mà chỉ đạp nhầm chân ga do mất kiểm soát hoặc tăng ga nhằm bỏ chạy, tùy thuộc vào hậu quả là mức độ thương tật của nạn nhân, người này có thể bị xử lý về tội Vô ý gây thương tích (Điều 138) hoặc Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260) tại Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Điều 138, trường hợp thương tật của nạn nhân từ 31% trở lên, người phạm tội có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù còn theo Điều 260, người vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích cho một người từ 61% trở lên, thuộc trường hợp phạm tội trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, mức phạt sẽ là 3-10 năm tù.

Trường hợp một hành vi có dấu hiệu của 2 tội, ông Hùng cho biết theo nguyên tắc thu hút tội danh, tội có hình phạt cao hơn sẽ được áp dụng. Như vậy, khung hình phạt đối với người vi phạm trong trường hợp này có thể là 3-10 năm tù.

Trường hợp mức độ thương tật của nạn nhân chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, tài xế này sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm và thiệt hại về tài sản cho nạn nhân đối với phần thiệt hại do yếu tố lỗi của mình gây ra.