Hai ông bà được chôn cất tại cùng địa điểm, bên cạnh nhau. Trong dòng người đưa tiễn hai ông bà về nơi an nghỉ cuối cùng có nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THCS Minh Đức-nơi bà T từng có nhiều năm giảng dạy.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang vào chiều 23/11, người thân và bà con làng trên xóm dưới cùng lúc tổ chức tang lễ cho vợ chồng ông bà Hoàng Hồng B (65 tuổi) và Nguyễn Thị T (66 tuổi) ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức.

Mắt đỏ hoe, chị Th- một học sinh cũ của bà T ngậm ngùi kể về kỷ niệm với cô giáo: "Vào những năm 1990, khi em bắt đầu học cấp 2 ở trường, cô T đã dạy chúng em rồi. Cô làm Tổng phụ trách Đội, dạy môn âm nhạc . Cô hiền lành, yêu nghề, lúc nào cũng ân cần, tận tụy và hát rất hay.

Người thân tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của 2 vợ chồng - Ảnh: Báo Bắc Giang

Hằng năm cứ dịp khai giảng và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đội văn nghệ chúng em lại được cô đưa về nhà để tập luyện. Cô chỉ bảo từng động tác múa, uốn nắn từng lời hát, lại còn nấu nướng cho ăn. Cô sống giản dị, học trò ai cũng yêu quý cô. Nay cô mất, lớp chúng em ai cũng sốc”.

Còn ông B thời trẻ cũng là cán bộ, công tác ở Kho lương thực Việt Yên. Một thời gian sau, ông xin nghỉ theo chế độ “một cục”, về làm ruộng. Ông B rất tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Trước khi tử vong, ông làm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bãi Bằng.

Ông Dương Quang Văn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Đức cho biết: “Cả hai vợ chồng cô chú đều là đảng viên, hằng tháng vẫn sinh hoạt Đảng đều đặn. Cô có lương hưu giáo viên, chú có phụ cấp trách nhiệm khi đảm nhận khá nhiều việc ở thôn. Cô chú vẫn cấy lúa, trồng rau, nuôi gà, tăng gia ruộng vườn. Nói chung về kinh tế gia đình ổn. Hôm 19/11 vừa rồi, xã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô vẫn ra dự ”.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Được biết, ông bà sinh được hai người con trai. Do điều kiện công tác nên cả hai con đều không ở cùng bố mẹ. Ông bà sống với nhau trong ngôi nhà rộng lớn, tiện nghi đầy đủ, có lắp camera. Hàng xóm cho biết, ông bà sống hòa đồng với mọi người trong khu dân cư, không có mâu thuẫn với ai.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Việt vào lúc 19h30 phút ngày 22/11, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai vợ chồng ông H.H.B (sinh năm 1957) cùng vợ là N.T.T (sinh năm 1956) tử vong tại nhà ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Theo đó, ông B. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà, bà N. tử vong trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng ông B. Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao có nhiều dấu vết nghi là máu.

Thông tin cho biết thêm vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20/11, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện vợ chồng ông B. vẫn ở nhà. Sau đó, ông B. tắt camera an ninh ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình.

Theo các nhà chức trách, tại thời điểm phát hiện vợ chồng ông B. tử vong bất thường, cửa tại cổng và cửa nhà ông B. vẫn khóa. Hiện, công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.