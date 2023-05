Thông tin từ Zing News cho biết thêm vào chiều 22/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng tổ chức họp báo định kỳ tháng 11. Cuộc họp diễn ra lúc 15h tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

Tại cuộc họp này, Công an tỉnh Cà Mau sẽ cử một lãnh đạo đủ thẩm quyền để thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí về vụ án hành hạ người khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố. Ba nghi can đang được điều tra viên thẩm vấn để củng cố chứng cứ, chuẩn bị khởi tố bị can.