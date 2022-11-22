"Trung đi vào bằng tàu vận tải hàng hóa. Sau khi đến đồn biên phòng, con nuôi tôi được đưa đến Công an thị trấn Sông Đốc lấy lời khai để phục vụ quá trình điều tra. Tôi mới kêu con mang cơm cho Trung" – ông Luyến thông tin.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào trưa 22/11 ông Lê Thành Luyến cho biết con nuôi của mình là ông Trung đã vào đến đất liền khoảng 2 giờ sáng cùng ngày.

Tại cuộc họp này, Công an tỉnh Cà Mau sẽ cử một lãnh đạo đủ thẩm quyền để thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí về vụ án hành hạ người khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố. Ba nghi can đang được điều tra viên thẩm vấn để củng cố chứng cứ, chuẩn bị khởi tố bị can.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm vào chiều 22/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng tổ chức họp báo định kỳ tháng 11. Cuộc họp diễn ra lúc 15h tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

Một ngày trước, Công an huyện Trần Văn Thời ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 3 nghi can, gồm thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre) và 2 thuyền viên.

Theo cơ quan điều tra, Toàn có tên thường gọi là To, con ruột bà Phạm Thị Hà (chủ tàu, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Tỵ ở ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải; Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.

Lãnh đạo VKSND huyện Trần Văn Thời cho biết các nghi can đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trước đây, Công an thị trấn Sông Đốc từng làm việc, lấy lời khai của họ về việc hành hạ 2 thuyền viên. Vụ việc xảy ra vào tháng 5, trên tàu cá biển kiểm soát BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà.

Nạn nhân đang được điều trị tích cực - Ảnh: Zing News

Hai nạn nhân trình bày đầu tháng 1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà đã xuất bến tại cửa biển Sông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công (con ruột bà Hà) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Vài ngày sau đó, một người không làm biển được, nên đi nhờ tàu cá khác vào bờ. Lúc này, bà Hà đưa anh Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Sau khi trở về đất liền vào cuối tháng 5, ông Trung kể với người dân địa phương về những ngày làm việc trên tàu cá BT 97993-TS, ông làm việc chậm hơn các đồng nghiệp vì sức khỏe yếu nên bị con trai chủ tàu là Nguyễn Công Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người. Không chỉ vậy, Toàn còn lấy nước sôi đổ vào bắp chân ông Trung và bắt thuyền viên này ăn cá sống.

“Tôi hơi yếu, làm chậm tay. Những lúc làm không kịp anh em thì nó hành hung, đánh tôi, lấy roi cá đuối đánh dập thịt, bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống. Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu thằng bạn phải bẻ 1-2 cái răng, nói thằng nào không bẻ răng tôi thì bẻ răng thằng đó”, ông Trung kể.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết quan điểm của lãnh đạo địa phương là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.