Theo thông tin từ Zing News vào ngày 21/11, các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm việc với 3 nghi can hành hạ 2 thuyền viên trên biển. Ngoài thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre), công an ghi lời khai 2 nghi can khác là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, Toàn có tên thường gọi là To, con ruột bà Phạm Thị Hà (chủ tàu cá, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Còn Tỵ ở ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải; Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.