Theo cơ quan điều tra, Toàn có tên thường gọi là To, con ruột bà Phạm Thị Hà (chủ tàu cá, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Còn Tỵ ở ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải; Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 21/11, các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) đã làm việc với 3 nghi can hành hạ 2 thuyền viên trên biển. Ngoài thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre), công an ghi lời khai 2 nghi can khác là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Theo lãnh đạo VKSND huyện Trần Văn Thời, 2 nạn nhân chưa tìm được tàu để về đất liền. Cơ quan chức năng đang tính đến phương án cử lực lượng công an phối hợp với biên phòng đưa tàu ra đón các nạn nhân về đất liền.

Ông Nguyễn Đồng Tình, Viện trưởng VKSND huyện Trần Văn Thời, cho biết các nghi can được cơ quan chức năng đưa về đất liền vào chiều 20/11. Hai nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi) và Lê Văn Bình (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) còn ở ngoài biển.

“Các nghi can đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trước đây, Công an thị trấn Sông Đốc từng làm việc, lấy lời khai của họ”, ông Nguyễn Đồng Tình nói.

Hôm 18/11, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra vụ 2 thuyền viên bị một nhóm đồng nghiệp hành hạ khi đang đánh bắt hải sản ngoài biển. Vụ việc xảy ra vào tháng 5, trên tàu cá biển kiểm soát BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ dã man trên thuyền - Ảnh: Báo Dân Việt

Hai nạn nhân trình bày rằng đầu tháng 1/2022, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà đã xuất bến tại cửa biển Sông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công (con ruột bà Hà) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi). Vài ngày sau đó, Đoàn Văn Hùng không làm biển được, nên đi nhờ tàu cá khác vào bờ.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng. Khi đó, làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Trước đó theo báo Dân Việt đã thông tin vào đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời Trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.