Sáng 21/11, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ Zing News vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 20/11, trên đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm trên, xe máy biển số TP.HCM do Nguyễn Lý Trọng Hoài (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cầm lái, chở theo Trịnh Đào Quốc Huy (25 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VOV

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm khi đang chạy trên đường Trần Quý Cáp, phương tiện này va chạm với xe máy biển số Khánh Hòa do ông Đ.H.L. (43 tuổi) cầm lái, chở theo bà T. (40 tuổi, cùng ngụ TP Phan Thiết) đi bán kẹo kéo. Cú va chạm mạnh khiến xe máy của ông L. văng xa hơn 20 m.

Vụ tai nạn làm cả 4 người bị thương, sau đó bà T. tử vong tại bệnh viện.

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