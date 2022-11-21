Trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống vào ngày 21/11 đại diện Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 12h45, ngày 20/11, tại Km16+100 đường tỉnh 314, thuộc khu 6 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, xe máy nhãn hiệu Wave, không biển kiểm soát đã đâm vào cọc tiêu đường bộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tri Thức & Cuộc Sống

Hậu quả khiến cháu N.T.H. (SN 2007, trú tại khu 7, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo Tri Thức & Cuộc Sống, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Thanh Ba đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện. Hiện nguyên nhân vụ đâm vào cọc tiêu, thiếu niên 15 tuổi tử vong ở Phú Thọ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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