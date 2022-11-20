Vụ tai nạn nằm ngay đoạn đường lưu thông trên Quốc lộ 1, chiếc xe khách lật ngang khiến hàng chục người bị thương, trong đó một phụ nữ bị các thanh sắt cắt đứt 1 tay, 1 chân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 20/11, lực lượng CSGT Công an Bình Thuận và Công an huyện Bắc Bình đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lật xe khách trên Quốc lộ 1.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình xảy ra vụ tai nạn đối với xe khách giường nằm do tài xế Lê Tấn Lực - 46 tuổi, trú Bình Định - điều khiển.

Thời điểm trên, xe khách đang chở hàng chục người lưu thông hướng Đồng Nai – Bình Thuận thì tài xế bất ngờ phanh gấp khiến phương tiện xoay ngược đầu rồi lật vào bên trong lề đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra khiến hàng chục hành khách hoảng sợ, la hét. Sau đó, người dân địa phương đã kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa hành khách ra khỏi xe. Riêng bà La Thị Tường (42 tuổi, trú Bình Định) ngồi ở vị trí gần cuối xe bị mắc kẹt bên trong và bị đứt 1 tay, còn 1 chân khi xe lật những thanh sắt trên xe chèn vào. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã điều xe cẩu đến hiện trường giải cứu nữ hành khách này.

Mặc dù xe cẩu nhấc đuôi xe khách nhưng vẫn không thể đưa nạn nhân ra được nên nhiều người đã dùng búa, xà-beng cạy những thanh sắt trong xe đè nạn nhân.

Chiếc xe khách bị lật vỡ nát hoàn toàn - Ảnh: Báo Dân Việt

Hơn 1 giờ giải cứu nghẹt thở, nạn nhân đã được đưa ra khỏi chiếc xe bị lật trong tình trạng mất 1 tay, 1 chân bị kẹt chảy nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân đã được xe cứu thương chuyển vào bệnh viện cách hiện trường hơn 40 km để cấp cứu…

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 2 xe khách và xe tải va chạm mạnh khiến 1 người tử vong và hàng loạt người bị thương Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) giữa 2 xe khách với một xe tải khiến một phụ xe khách tử vong tại chỗ, tại hiện trường xuất hiện nhiều mảnh vỡ văng ra từ các phương tiện.

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