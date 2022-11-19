Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) giữa 2 xe khách với một xe tải khiến một phụ xe khách tử vong tại chỗ, tại hiện trường xuất hiện nhiều mảnh vỡ văng ra từ các phương tiện.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19/11, tại Km538+100(P), trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lúc này chiếc xe khách mang BKS: 37B-02005 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam thì bất ngờ đâm vào xe tải mang BKS: 38H-02331 đang dừng đỗ bên đường cùng chiều.Đúng thời điểm này, một xe khách giường nằm khác của nhà xe Xuân Thảo mang BKS: 17B-01568 chạy cùng chiều đi tới và tiếp tục xảy ra va chạm với xe khách mang BKS:37B-02005.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm hậu quả của vụ tai nạn trên khiến phụ xe khách biển kiểm soát 37B - 02005 là anh Hoàng Đình M (23 tuổi, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng nặng.



3 chiếc xe hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Lao Động

Nguyên nhân ban đầu được xác định xe khách 17B 015.68 chuyển làn va chạm với xe khách biển kiểm soát 37B - 02005 khiến xe khách biển kiểm soát 37B - 02005 đâm vào đuôi xe tải 38H - 02331 đậu bên đường.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, cho biết vụ tai nạn khiến làn bên phải tuyến đường Quốc lộ 1 bị ách tắc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu.

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