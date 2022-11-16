Trong quá trình băng qua đường sắt đi ra QL5, do không để ý nên người phụ nữ điều khiển xe bị tàu hỏa đâm trúng, hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân và điều khiển phương tiện mang BKS: 98H9 - 46XX.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện An Dương) cho biết, vụ tai xảy ra ở khu vực km89, nút giao vào Trạm y tế xã Tân Tiến (huyện An Dương).

Ông Thọ cũng cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn, do người phụ nữ này đi từ xã Tân Tiến ra Quốc lộ 5, mặc dù có người phát hiện thấy tàu hỏa đã kêu lên nhưng người phụ nữ vẫn cố vượt qua và đã xảy ra va chạm.

Hiện trường xảy ra vụ va chạm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết thêm vụ va chạm mạnh khiến người phụ nữ cùng phương tiện bị hất văng khỏi đường ray, xe máy hư hỏng nặng và nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người nhanh chóng cấp báo vụ việc cho chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện An Dương và TP. Hải Phòng nhanh chóng có mặt, tổ chức tiến hành công tác khám nghiệm trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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