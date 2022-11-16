Tài xế say xỉn điều khiển ô tô gây tai nạn khiến cụ ông tử vong thương tâm

Xã hội 16/11/2022 10:45

Điều khiển xe trong trạng thái say xỉn, ông Quang đã gây ra tai nạn khi khiến một cụ ông tử vong thương tâm tại TP Bà Rịa.

Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Quang (37 tuổi, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h10 ngày 26/10, ông Quang điều khiển xe ô tô BKS 72A-393.19 lưu thông trên đường Phạm Hùng, TP Bà Rịa theo hướng từ đường Điện Biên Phủ về vòng xoay khu chung cư thu nhập thấp, khu phố 4, phường Long Toàn.

Tài xế say xỉn điều khiển ô tô gây tai nạn khiến cụ ông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet  

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm ngay sau khi đi đến đoạn trước trụ đèn chiếu sáng số 95 (đối diện công viên Bà Rịa mới) thì va chạm vào xe đạp do ông N.A.H. (73 tuổi, trú phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước, khiến ông H. tử vong.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm gây tai nạn, ông Quang trong tình trạng say xỉn và có kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở là 1,311 mg/l khí thở, dẫn đến không làm chủ tay lái, không chú ý quan sát gây tai nạn.

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