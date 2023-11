Cú va chạm quá mạnh khiến nạn nhân tử vong tức thì, dù xe cứu thương đã đến ngay sau đó không lâu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 14/11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/11, xe tải biển số 61H-085.72 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư Miếu ông Cù xuống ngã tư 550.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Khi đến trước chợ Đông Đô (thuộc phường An Phú, TP Thuận An) thì va chạm với xe máy biển số 61D1-027.08 do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều đang chuyển hướng để băng qua đường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau cú va chạm người phụ nữ ngã xuống đường nằm bất động. Vụ tai nạn khiến chị Ngân cùng phương tiện ngã văng ra đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Trúc Ngân (40 tuổi, ngụ TP Thuận An), bán quán cơm, thời điểm bị tai nạn, chị Ngân đang chạy xe máy và chuyển làn để về nhà.

