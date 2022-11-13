Bình Dương: Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên trên đường ray, thi thể bị đứt mất một chân

Xã hội 13/11/2022 13:55

Mới đây trên địa bàn thuộc TP Dĩ An, (tỉnh Bình Dương), người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến thi thể nam thanh niên tử vong trên đường ray, chân lìa khỏi cơ thể.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng nay (13/11), người dân sống dọc đường ray xe lửa đoạn gần Ga Sóng Thần (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một nam thanh niên tử vong trên đường ray.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên trên đường ray, thi thể bị đứt mất một chân - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dọc giữa đường ray, một chân bị đứt nghi bị tàu hoả cán.

Tới 10 giờ 30 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện. Nạn nhân được xác định là anh H, 27 tuổi, quê Tuy Phước, Bình Định làm phụ hồ và ở trọ gần hiện trường.

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