Mới đây nhất, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông dùng xăng tưới lên mình rồi châm lửa tự thiêu dẫn đến bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 12/11, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một người đàn ông dùng xăng tự thiêu dẫn đến bị bỏng nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, do mâu thuẫn chuyện gia đình, ông Trần Văn Ph. (48 tuổi, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đuổi vợ con ra khỏi nhà rồi lấy can xăng tưới lên xe máy, tủ lạnh châm lửa đốt. Ông Ph. còn tưới xăng lên cơ thể rồi châm lửa tự thiêu.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời dập tắt ngọn lửa trên người ông Ph. và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Thăng Hoa cấp cứu.

Chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

“Qua điều tra ban đầu là do ông Ph. mâu thuẫn với vợ con mình nên mới xảy ra vụ việc này. Hiện ông Ph. đang được y, bác sĩ của bệnh viện điều trị. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình nói.

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