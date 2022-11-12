Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông đuổi vợ ra khỏi nhà rồi dùng xăng tự thiêu mình

Xã hội 12/11/2022 18:06

Mới đây nhất, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông dùng xăng tưới lên mình rồi châm lửa tự thiêu dẫn đến bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 12/11, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một người đàn ông dùng xăng tự thiêu dẫn đến bị bỏng nặng.

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông đuổi vợ ra khỏi nhà rồi dùng xăng tự thiêu mình - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, do mâu thuẫn chuyện gia đình, ông Trần Văn Ph. (48 tuổi, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đuổi vợ con ra khỏi nhà rồi lấy can xăng tưới lên xe máy, tủ lạnh châm lửa đốt. Ông Ph. còn tưới xăng lên cơ thể rồi châm lửa tự thiêu.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời dập tắt ngọn lửa trên người ông Ph. và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Thăng Hoa cấp cứu.

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông đuổi vợ ra khỏi nhà rồi dùng xăng tự thiêu mình - Ảnh 2
Chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

“Qua điều tra ban đầu là do ông Ph. mâu thuẫn với vợ con mình nên mới xảy ra vụ việc này. Hiện ông Ph. đang được y, bác sĩ của bệnh viện điều trị. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình nói.

TP.HCM: Nổ bình gas gây cháy lớn tại căn hộ ở quận 5, một người đàn ông bị bỏng nặng

TP.HCM: Nổ bình gas gây cháy lớn tại căn hộ ở quận 5, một người đàn ông bị bỏng nặng

Mới đây trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, một căn hộ ở chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5 TP.HCM, bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Vụ cháy khiến một người đàn ông bị bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông dùn xăng tự thiêu người đàn ông tự thiêu mâu thuẫn gia đình Quảng Nam bị bỏng nặng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 42 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?