TP.HCM: Nổ bình gas gây cháy lớn tại căn hộ ở quận 5, một người đàn ông bị bỏng nặng

Mới đây trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, một căn hộ ở chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5 TP.HCM, bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Vụ cháy khiến một người đàn ông bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu từ báo VOV, vào khoảng 7h45 ngày 12/11, người dân sống tại lô C chung cư Sư Vạn Hạnh ở Phường 9, Quận 5 nghe tiếng nổ lớn tại một căn hộ dưới tầng trệt. Sau đó, lửa cũng bùng lên tại căn hộ này.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, cùng lúc này 1 người đàn ông từ bên trong vị trí đám cháy chạy ra bên ngoài, cánh tay người này bị bỏng nặng. Căn hộ xảy ra đám cháy là quán cơm, người đàn ông cho biết trong lúc thay gas thì xảy ra sự cố.

Nhận tin báo, Công an Q.5 phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM có mặt, lên phương án tiếp cận dập tắt đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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