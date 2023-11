Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là vào thời điểm Lê Quang M. điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn H. trên đại lộ Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu An Dương (huyện An Dương) về ngã tư An Dương (quận Lê Chân). Khi đến khu vực đầu đại lộ Tôn Đức Thắng giao nhau với ngã tư An Dương thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Huỳnh Cao M. điều khiển chở theo 2 người chạy theo hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương.

Phương tiện giao thông bị vỡ nát hoàn toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi xảy ra vụ va chạm, 4 thanh thiếu niên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, còn Phùng Minh L. bỏ khỏi hiện trường. Huỳnh Cao M. đã tử vong sau đó.

Theo một số người dân, nhóm thanh niên điều khiển xe máy hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương có biểu hiện phóng xe máy tốc độ cao.

Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.