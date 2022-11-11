Hải Phòng: Điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thiếu niên tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng

Xã hội 11/11/2022 14:56

Vụ tai nạn giao thông được diễn ra tại đường Tôn Đức Thắng, Hải Phòng làm 5 thanh thiếu niên thương vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet chiều nay (11/11) lãnh đạo Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 5 người thương vong, xảy ra ở đường Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, vào hồi 23h30 đêm 10/11, tại đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa các thanh thiếu niên điều khiển xe máy đều không có biển số.

Hải Phòng: Điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thiếu niên tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet  

Hậu quả, Huỳnh Cao M. (16 tuổi, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) tử vong; Lê Quang M. (19 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngoài ra, Nguyễn Văn H. (20 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phùng Minh L. (17 tuổi, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng một thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) cũng bị thương.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là vào thời điểm Lê Quang M. điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn H. trên đại lộ Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu An Dương (huyện An Dương) về ngã tư An Dương (quận Lê Chân). Khi đến khu vực đầu đại lộ Tôn Đức Thắng giao nhau với ngã tư An Dương thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Huỳnh Cao M. điều khiển chở theo 2 người chạy theo hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương.

Hải Phòng: Điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thiếu niên tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng - Ảnh 2
Phương tiện giao thông bị vỡ nát hoàn toàn - Ảnh: Báo Lao Động 

Sau khi xảy ra vụ va chạm, 4 thanh thiếu niên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, còn Phùng Minh L. bỏ khỏi hiện trường. Huỳnh Cao M. đã tử vong sau đó.

Theo một số người dân, nhóm thanh niên điều khiển xe máy hướng từ đường Hồ Sen – Tô Hiệu – Ngã 4 An Dương có biểu hiện phóng xe máy tốc độ cao.

Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

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