Xe máy tông đuôi xe tải đậu ven đường, 2 người tử vong tại chỗ

Xã hội 10/11/2022 19:34

Cú va chạm khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Zing News vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h ngày 10/11, trên quốc lộ 13, đoạn qua thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, xe máy biển số 93N1-2531 do nam thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ lưu thông hướng từ TP.HCM đi huyện Hớn Quản.

Xe máy tông đuôi xe tải đậu ven đường, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM khi đi đến Quốc lộ 13, đến khu phố 3, thị trấn Tân Khai bất ngờ đâm vào đuôi xe tải BS: 93C-115.22 đang dừng đậu phía trước, bên phải đường.

Cú tông rất mạnh khiến hai người trên xe máy va vào xe tải ngã xuống tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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