Mới đây trên địa bàn TP.Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào khoảng 23 giờ ngày 9/11, trên đường trục phía nam Hà Nội (đường Cienco 5, đoạn qua xã Cự Khê, Thanh Oai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe điện và 1 xe máy.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Hậu quả của vụ việc khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân gãy xương đùi bên trái, 1 nạn nhân bị rách trán, một người chưa rõ thương tích.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, xe máy bị biến dạng phần đầu, gãy vành. Mảnh vỡ của hai chiếc xe văng khắp đường.

Chiếc xe vỡ nát hoàn toàn thân trước - Ảnh: Báo Lao Động

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng khác tiến hành bảo vệ hiện trường, đo đạc, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến gần 1h sáng ngày 10/11, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được thực hiện.

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