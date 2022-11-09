Liên quan đến vụ 3 con gái đốt nhà người mẹ, ngay sau khi tỉnh dậy Bà Đ. đã khóc nức nở, trách móc các con tại sao lại quên hết công sinh thành dưỡng dục mà lại làm ra chuyện tày trời như vậy.

Với những người làm cha làm mẹ có lẽ điều xấu hổ nhất với họ chính là việc con cái tỏ ra vô ơn, bất hiếu trước những gì mình đã làm cho con. Đó chính xác là những gì bà Vũ Thị Đ. đang phải đón nhận khi là nạn nhân trong vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên. Cập nhật tình hình sức khỏe của bà Đ., mới đây anh Đỗ Văn Điển (ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), cho biết suốt 10 ngày qua anh luôn túc trực tại Viện bỏng Quốc gia để chăm sóc cho mẹ là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Bà Đ. bị bỏng lên đến 60% - Ảnh: Internet “Mẹ tôi tuổi đã cao lại bỏng toàn thân giờ nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh mẹ tôi đã khóc, trách giận các con mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế, đó là tội bất hiếu. Mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy”, anh Điển tâm sự. Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba người con gái đến nhà mẹ ruột của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) cự cãi. Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ.. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của các nạn nhân trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên Vào ngày 8/11, vị lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia đã thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân liên quan đến vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ.

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