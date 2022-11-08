Vào ngày 8/11, vị lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia đã thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân liên quan đến vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ.

Liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, vào trưa 8/11, một lãnh đạo Viện bỏng Quốc Gia (Hà Nội) cho biết, tình hình sức khỏe của 3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì, đặc biệt người mẹ đang trong tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu Vị lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia thông tin: “Trong 4 bệnh nhân thì 3 nạn nhân có tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%”.

Theo vị lãnh đạo Viện bỏng Quốc gia, bệnh nhân bị bỏng 5% thì khoảng 2-3 ngày tới là ổn những vẫn theo dõi tiếp, vì các bác sĩ của viện đang theo dõi bỏng hô hấp (bỏng sâu bên trong). 3 người còn lại tiên lượng xấu, đặc biệt là người mẹ". "3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì. Người mẹ rất nặng”, vị lãnh đạo Viện bỏng Quốc cho biết thêm.

Hiện trường vụ việc tại Hưng Yên - Ảnh: Infornet/Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận. Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đều (61 tuổi) cự cãi. Người mẹ bị bỏng trên 60% - Ảnh: Báo Dân Việt Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Vũ Thị Đều và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ruột: 3 người con gái có thể bị tước quyền hưởng thừa kế Nếu 3 người con gái bị khởi tố về hành vi "giết người", họ sẽ thuộc trường hợp không được quyền hưởng thừa kế.

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