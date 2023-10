Hiện trường vụ việc tại Hưng Yên - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đều (61 tuổi) cự cãi.

Người mẹ bị bỏng trên 60% - Ảnh: Báo Dân Việt

Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Vũ Thị Đều và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.