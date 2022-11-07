Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ruột: 3 người con gái có thể bị tước quyền hưởng thừa kế

Xã hội 07/11/2022 18:55

Nếu 3 người con gái bị khởi tố về hành vi "giết người", họ sẽ thuộc trường hợp không được quyền hưởng thừa kế.

Theo thông tin từ Zing, sự việc 3 con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên trở thành tâm điểm dư luận nhiều ngày qua. Đáng chú ý, nguyên nhân sự việc này được xác định liên quan đến mâu thuẫn trong việc chia tài sản thừa kế. Mới đây, công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo Điều 123 BLHS năm 2015.

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ruột: 3 người con gái có thể bị tước quyền hưởng thừa kế - Ảnh 1
Ba cô con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên gây bức xúc trong dư luận - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, trú xã Trung Hòa) có 4 người con gồm 3 con gái và 1 con trai. Chồng bà Đ. đã qua đời, bà sở hữu thửa đất ở mặt đường và đất trong ngõ nên đã chia tài sản cho các con. Trong đó, phần đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một phần đất trong ngõ. 

Tuy nhiên, không đồng ý với sự phân chia của mẹ, 3 người con gái của bà Đ. mua một can xăng đổ vào nền nhà của mẹ rồi châm lửa. Hậu quả khiến cả 4 mẹ con bị bỏng. Cả 4 người sau đó đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ hỏa hoạn khoảng 50 triệu đồng.

 

Theo báo Pháp Luật, luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo như tình tiết vụ án sau khi chồng bà Đ. mất không để lại di chúc nên ba cô con gái của bà Đ. đề cập đến chuyện chia tài sản. Do đó, trong trường hợp này, ông Đ. là người để lại di sản và di sản này sẽ được chia thừa kế được chia theo pháp luật (do người mất không để lại di chúc).

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ruột: 3 người con gái có thể bị tước quyền hưởng thừa kế - Ảnh 2
Bà Đ. bị bỏng nặng - Ảnh: Zing

 

Điều 621 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cũng có quy định về những trường hợp không được quyền hưởng di sản.

Bộ luật ghi rõ, những người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe; ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó hoặc bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng thì không được quyền hưởng di sản.

Trường hợp có cơ sở xác định mục đích của những người này là giết mẹ đẻ do tư thù thì có thể bị xem xét xử lý về tội "giết người" theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Vậy nên, theo quy định về pháp luật thừa kế ba người này sẽ bị mất quyền thừa kế di sản khi chia thừa kế nếu cơ quan điều tra xác định được mục đích của hành vi giết người là để hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

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