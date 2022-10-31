Miễn vé tàu Tết Quý Mão cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé tàu

Theo thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 2 trẻ em thuộc diện miễn vé đi cùng.

Từ 25/10, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những hành khách đi cùng nhiều hơn 2 trẻ em dưới 6 tuổi thì từ trẻ em thứ ba trở lên phải mua vé trẻ em. Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em được miễn vé đi cùng, thì hành khách mua vé trẻ em. Theo quy định, giá vé trẻ em được bán cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi và giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ.

Từ ngày 25/10, ngành đường sắt đã chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Quý Mão 2023. Trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết, hành khách mua vé sẽ được giảm 5 - 10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi.

Đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đi tàu trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/2/2023 sẽ được giảm 20% giá vé.

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