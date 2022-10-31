Thương tâm những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh người Việt mất trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Xã hội 31/10/2022 10:38

Cô gái 21 tuổi ra đi trong thảm kịch Halloween ở Itaewon khiến người thân và bạn bè bàng hoàng, xót thương.

Theo Thanh Niên, một thám kịch vào ngày 29/10 tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul Hàn Quốc đã khiến hơn 151 người thiệt mạng. Vốn là con đường sầm uất, phức hợp nhiều dịch vụ giải trí bậc nhất tại xứ sở Kim Chi, vì vậy, nhân dịp lễ Halloween năm nay, ước tính hơn 100.000 người đã về đây vui chơi chơi. Trong số các nạn nhân có cả người ngoại quốc, bao gồm cả Việt Nam. 

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Thám kịch tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul Hàn Quốc đã khiến hơn 151 người thiệt mạng - Ảnh: Yonhap News
Thương tâm những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh người Việt mất trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - Ảnh 2
Việt Nam có một công dân thiệt mạng trong thảm kịch Halloween ở Itaewon - Ảnh: FBNV

Ngày 30/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã xác nhận có một công dân Việt Nam thiệt mạng. Nạn nhận được xác định là Đ.T.T. (21 tuổi, Bình Định), đang sống tại Seoul, Hàn Quốc. Nhận được thông tin về vụ việc trên, nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã vào trang cá nhân của cô gái xấu số để lại lời chia buồn.

Nhìn những hình ảnh đời thường cuối cùng được cô gái chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương tiếc cho cô gái trẻ xinh xắn, đoản mệnh.

Thương tâm những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh người Việt mất trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - Ảnh 3
Công dân Việt Nam trong vụ thảm kịch này là Đ.T.T. (21 tuổi, Bình Định) - Ảnh: FBNV

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

 

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Hiện người thân của nạn nhân ở Hàn Quốc đang làm việc với chính quyền địa phương, thực hiện các thủ tục đưa thi thể của em T. về nhà.

Thương tâm những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh người Việt mất trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - Ảnh 4

Thương tâm những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh người Việt mất trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - Ảnh 5
Thi thế của T. đang được gia đình hoàn thành thủ tục để đưa về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự. Đại diện Cục Lãnh sự cũng đã liên hệ, chia buồn với gia đình nạn nhân tại Việt Nam và trao đổi về các hướng xử lý tiếp theo.

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: "Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra"

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: "Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra"

Các nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon cho biết, đã nghe được những tiếng la hét và thấy nhiều người bỏ chạy trong trang phục hóa trang, cùng với đó là nỗ lực sơ cứu ngay trên lề đường của lực lượng cứu hộ.

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