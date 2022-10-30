Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: "Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra"

Xã hội 30/10/2022 09:25

Các nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon cho biết, đã nghe được những tiếng la hét và thấy nhiều người bỏ chạy trong trang phục hóa trang, cùng với đó là nỗ lực sơ cứu ngay trên lề đường của lực lượng cứu hộ.

Thông tin từ báo Zing News, giới chức Seoul cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp nhận được thông tin về vụ giẫm đạp lúc 22h15 ngày 29/10 theo giờ địa phương (khoảng 20hh15 theo giờ Việt Nam) liên quan đến các bữa tiệc Halloween trong khu vực phố Itaewon, Yongsan, Seoul.

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: 'Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra' - Ảnh 1
Vụ giẫm đạp tại Iteawon có nhiều người thương vong - Ảnh: Zing News

Các quan chức chưa công bố con số tử vong cuối cùng. Theo thông tin mới nhất từ Reuters, ít nhất 149 người được ghi nhận thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ việc, tính đến 5h30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam).

Dẫn tin từ Vietnamnet, theo Guardian, các nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon cho biết, đã nghe được những tiếng la hét và thấy nhiều người bỏ chạy trong trang phục hóa trang, cùng với đó là nỗ lực sơ cứu ngay trên lề đường của lực lượng cứu hộ.

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: 'Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra' - Ảnh 2
Những người còn sống sót trong vụ giẫm đạp tại Iteawon - Ảnh: Vietnamnet

"Một người bạn nói với tôi rằng thảm kịch đang xảy ra ở bên ngoài. Tôi không hiểu cậu ấy nói gì, rồi tôi bước ra và thấy hàng chục nhân viên y tế đang cố gắng sơ cứu cho các nạn nhân. Có rất nhiều người ở đây, tôi phải rất khó khăn để tới được quán bar, dường như điều tồi tệ chắc chắn sẽ tới", ông Jeon Ga-eul, một nhân chứng cho biết.

Trong khi đó, anh Ju Young Possamai, một nhân viên pha chế của quán bar địa phương cho biết, quận Itaewon lúc nào cũng đông đúc, nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố kiểu này. "Tôi đã tới rất nhiều bữa tiệc Halloween, nhưng chưa bao giờ hình dung ra một thảm kịch như vậy, nhất là ở Itaewon", ông Possamai nói.

"Có quá nhiều người khiến chúng tôi không thể di chuyển. Tôi có cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã. Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp, và cố gắng hết sức để thoát ra", Song Su Yeon, một nhân chứng 46 tuổi chia sẻ.

Người dân địa phương cho biết, đã có hàng trăm xe cứu thương xếp hàng trước bệnh viện đại học Soon Chun Hyang để vận chuyển các nạn nhân. Khung cảnh tại hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhân viên y tế cố gắng sơ cứu trong các nạn nhân bên lề đường, thi thể của những người thiệt mạng được phủ vải, tiếng nhạc từ các quán bar vẫn phát ra đầy ám ảnh.

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: 'Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra' - Ảnh 3
Người may mắn thoát nạn ngồi bần thần trên vỉa hè, kiểm tra điện thoại cập nhật tình hình - Ảnh: Vietnamnet

Những người may mắn thoát nạn sau thảm kịch thì ngồi bần thần trên vỉa hè, kiểm tra điện thoại liên tục để cập nhật tình hình. Nhiều người khác cố gắng trấn tĩnh và an ủi những người xung quanh.

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