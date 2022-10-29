TP.HCM: Xúc động với hành động đầy tình thương của bác sĩ khi dành 'tặng' em bé Hà Giang cả 'bàn tay'

Xã hội 29/10/2022 17:53

Vô tình nhìn thấy bé trên MXH, bác sĩ Xuân Anh đã có hành động ấm lòng khi nhận mổ miễn phí cho bé gái.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong một phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam ghi nhận câu chuyện của cô và trò ở điểm trường Thín Ngài, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang được cộng đồng mạng chia sẻ.

TP.HCM: Xúc động với hành động đầy tình thương của bác sĩ khi dành 'tặng' em bé Hà Giang cả 'bàn tay' - Ảnh 1
Phụ huynh đưa Hoa Mai vào TPHCM phẫu thuật - Ảnh: Báo Dân Trí 

Lướt Facebook, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Nguyễn Xuân Anh ở TP.HCM thấy hình ảnh bé Mai Hoa bị khuyết tật bàn tay phải được cô giáo đút ăn, trong khi bạn bè trang lứa đều có thể tự xúc cơm. 

"Chưa biết cách nào để liên hệ với gia đình bé, tôi để lại bình luận phía bên dưới rằng có thể "tặng" bé một bàn tay mới, cầm nắm được", vị bác sĩ cho biết.

Mong muốn của vị bác sĩ được anh Lê Quang Long, 30 tuổi, trưởng nhóm thiện nguyện 'Những bước chân xanh' biết đến. Lập tức, Long gọi điện cho gia đình và sắp xếp để bé được vào TPHCM sớm nhất. 

Chàng trai trưởng nhóm thiện nguyện cho biết đã quen bé Mai Hoa được 3 năm nay.  Nhóm cũng đang hỗ trợ nuôi bé trong dự án "Con nuôi' của tụi mình". Ngoài ra, trong năm nay, 15 điểm trường ở Thín Ngài được nhóm của Long hỗ trợ bữa trưa.

Ngày 27/10, Mai Hoa cùng cha mẹ đi xe đò từ Hà Giang xuống Hà Nội. Do gia đình không rành tiếng Kinh và cũng là lần đầu tiên đi xa nên Long phải nhờ cộng đồng đón gia đình ở bến xe đến sân bay. Đến TPHCM, gia đình em được Long trực tiếp hỗ trợ và đưa đến bệnh viện nơi bác sĩ Xuân Anh đang làm việc.

Quang Long cho biết, lần đầu Mai Hoa đến TPHCM nên thấy cái gì cũng hỏi. Chở bé trên xe máy, đầu em quay xung quanh nhìn đủ hướng. Dẫn cả gia đình đi ăn gà rán  bé ăn no xong quay sang bảo với mẹ: "Mẹ ơi, con không ăn nỗi nữa!".

TP.HCM: Xúc động với hành động đầy tình thương của bác sĩ khi dành 'tặng' em bé Hà Giang cả 'bàn tay' - Ảnh 2
Bé Mai Hoa sau khi phẫu thuật xong - Ảnh: Báo Dân Trí 

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Long hỏi em bé: "Mai Hoa có sợ đau không? Cô bé trả lời: "Dạ con sợ, nhưng mổ tay xong con sẽ được lành lặn như bao bạn khác".

Vậy là hôm qua, tay của em bé Hà Giang đã được bác sĩ Xuân Anh phẫu thuật.

"5 ngón tay dính nhau, việc tách dính rất phức tạp. Tôi tách được 3 ngón. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Bé sẽ ở lại thêm khoảng 2 tuần nữa để theo dõi", vị bác sĩ chia sẻ. 

Thông tin từ báo Infonet/VietNamNet cho biết thêm bác sĩ Xuân Anh làm tại Bệnh viện tư nhân, chi phí cho ca mổ của bé khoảng hơn 30 triệu đồng. Anh vừa đứng ra mổ cho bé và cũng tự mình đóng các khoản phí cho bé trong quá trình nằm viện. 

TP.HCM: Xúc động với hành động đầy tình thương của bác sĩ khi dành 'tặng' em bé Hà Giang cả 'bàn tay' - Ảnh 3
Bàn tay bé sau phẫu thuật - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhưng bác sĩ Xuân Anh lại đặc biệt "ưu ái" cho việc chỉnh hình bàn tay. Theo anh, bàn tay có chức năng vô cùng quan trọng để cầm nắm, lao động. Nếu bàn tay con người mất chức năng thì vô cùng khổ nên anh có đam mê đặc biệt với việc chỉnh hình bàn tay.

Nhiều ca dính bàn tay, dị tật ngón tay đều được bác sĩ Xuân Anh phẫu thuật thành công. Bác sĩ Xuân Anh cho biết anh đã quen với các ca dị tật khó nhưng anh cũng đánh giá ca của bé Mai Hoa này dị tật nặng, khó thực hiện.

Khi mổ cho bé, bác sĩ cũng áp lực. “Bé là con cưng của cộng đồng mạng, lại dị tật phức tạp nên khi mổ tôi cũng căng thẳng lắm, có lúc huyết áp của mình tăng lên 190 mmHg nhưng tôi luôn nghĩ phải cố gắng tặng lại cho bé bàn tay”, bác sĩ Xuân Anh cho biết.

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