Liên quan tới vụ con trai vừa trở về từ Mỹ dùng súng bắn cha ruột, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin từ Zing News ngày 29/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi dùng súng bắn ông N.Q.K. (58 tuổi, cha ruột Thảo).

Nguyễn Quang Thảo - Ảnh: Zing News

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thảo khai nhận xảy ra mâu thuẫn với ông K. Nghi phạm sau đó lên mạng, đặt mua khẩu súng cao su.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí vào tối ngày 28/10, Thảo cầm súng bắn cha ruột bị thương. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nghi phạm bị hàng xóm giữ lại và bàn giao cho công an.

Ông K. được người thân cùng hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng bụng.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thọ và Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Bước đầu, nghi phạm được xác định là Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, con ông K.). Theo người dân địa phương, Thảo mới từ Mỹ về Việt Nam được khoảng 1 tháng thì xảy ra vụ việc trên.

Nguyên nhân đang được công an điều tra, làm rõ.

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