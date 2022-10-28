Vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ việc gây hoang mang, khi người dân phát hiện 2 mẹ con tử vong dưới hồ sau 3 ngày mất tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 28/10, lực lượng chức năng TP.Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong ở hồ T'Nưng (thường gọi là Biển Hồ Pleiku, thuộc địa phận xã Biển Hồ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, công an xã Biển Hồ nhận được tin báo của người dân trong lúc đi dạo tại khu vực hồ T'Nưng (địa phận thôn 3, xã Biển Hồ) đã phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên mặt hồ. Ngay sau đó, công an có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phát hiện cách thi thể phụ nữ khoảng 20m còn có thi thể trẻ em.

Thi thể của 2 mẹ con được tìm thấy - Ảnh: Báo Công An TP.HCM

Hiện lực lượng chức năng TP.Pleiku đã trục vớt 2 thi thể, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM cho biết anh N.T.T. (1992 trú thôn 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh) đã xác nhận 2 tử thi trên là vợ anh, tên P.T.T. (1992) cùng con gái là N.T.Tr. (SN 2022, mới 5 tháng tuổi).

Trước đó, người thân của hai nạn nhân đăng tải thông tin tìm kiếm, cho biết chị T. bế con đi khỏi nhà từ 14h ngày 25/10 không về, gia đình không liên lạc được.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Thêm một nạn nhân nữa đã không qua khỏi Liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã có thêm một nạn nhân nữa không qua khỏi.

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