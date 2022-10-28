Vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Thêm một nạn nhân nữa đã không qua khỏi

Xã hội 28/10/2022 11:17

Liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã có thêm một nạn nhân nữa không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet sáng 28/10, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin chính thức vụ nổ súng khiến 2 người chết xảy ra tại TP Phú Quốc.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, nhóm của Võ Văn Lượng (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, cư trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc); Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau, 46 tuổi, quê Cà Mau; cư trú xã Dương Tơ) xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Thêm một nạn nhân nữa đã không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Khoảng 11h20 trưa 27/10, nhóm của Lượng gồm khoảng 50 người đi trên xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm của Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi, bắn vào nhóm người của Đoài. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, quê TP Phú Quốc) tử vong. 

Ngoài ra, vụ việc còn làm 4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (56 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi). 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm, sáng cùng ngày thông tin từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xác nhận nạn nhân Lê Hữu Nghĩa đã tử vong vào tối 27/10, do bị trúng đạn ở vùng đầu. 

Vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Thêm một nạn nhân nữa đã không qua khỏi - Ảnh 2
Thêm một nạn nhân nữa đã tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Công an tỉnh Kiên Giang hiện đã tạm giữ 1 ôtô 16 chỗ tại hiện trường; điều tra truy bắt 29 đối tượng, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn (có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng), 1 con dấu giả của ấp.

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can, tổ chức; đồng thời truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn.

Thông tin MỚI vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương ở Phú Quốc: Ra quyết định khởi tố vụ án

Thông tin MỚI vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương ở Phú Quốc: Ra quyết định khởi tố vụ án

Liên quan tới vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương ở Phú Quốc, lực lượng chức năng cho biết đang hoàn thành hồ sơ để ra quyết định khởi tố đối với các đối tượng có liên quan.

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