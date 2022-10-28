Nhậu nhẹt say xỉn, con trai cầm dao đâm cha ruột trọng thương

Xã hội 28/10/2022 10:41

Trong cơn men say, Linh đã nhớ lại chuyện bị cha la mắng và đuổi đi nên tức giận lấy dao đâm cha trọng thương

Theo thông tin từ Zing News ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (20 tuổi, ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, tối 18/8, sau khi uống rượu, Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt với cha ruột là ông Nguyễn Thanh Tín.

Nhậu nhẹt say xỉn, con trai cầm dao đâm cha ruột trọng thương - Ảnh 1
Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Linh luôn cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị cha la mắng và đuổi đi khỏi nhà nên Linh tức giận.

Ngay sau khi Linh trở về nhà, ông Tín nghe tiếng động nên bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy con trai. “Giờ này khuya quá, mày đi tìm gì vậy”, ông Tín hỏi con trai.

Linh bất ngờ cầm dao đâm vào bụng cha. Gây án xong, Linh ném hung khí và lấy xe máy bỏ đi. Ông Tín được người nhà đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích 32%.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Linh.

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