Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên nhẫn tâm cầm búa đập đầu con gái chủ nhà

Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, khi P.V.T. lẻn vào phòng chị B.T.L.C. trên tầng 2 rồi dùng búa đập vào đầu nạn nhân vì bị từ chối tình cảm.

Theo thông tin từ Zing News sáng 27/10, đại diện UBND phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết vụ việc xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại quán bia L.C., địa chỉ tổ 1, khu 5B, phường Cẩm Thịnh.

Lúc này, P.V.T. (28 tuổi, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa), nhân viên quay vịt quán bia L.C., leo lên tầng 2 lẻn vào phòng riêng của chị B.T.L.C. (26 tuổi, trú phường Cẩm Thịnh). Khi thấy ngoài cửa có chiếc búa, T. đem theo rồi đập vào đầu chị C.

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết sau khi bị tấn công bất ngờ, nạn nhân hô hào cầu cứu, hung thủ bị người nhà của chị C. bắt giữ và giao cho cơ quan công an. Chị C. hô hoán để cầu cứu, người nhà ập xuống bắt giữ T. rồi giao cho cơ quan công an. Chị C. được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng vỡ hộp sọ, máu chảy đầm đìa. Rất may chị C. đã được cứu chữa qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Theo người nhà nạn nhân, hung thủ làm nhân viên của quán từ lâu, có nảy sinh tình cảm với chị C. nhưng bị cự tuyệt nên nảy sinh lòng thù hận.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, máu chảy đầm đìa và đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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