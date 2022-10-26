Thông tin MỚI vụ nam thanh niên giết người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: Quyết định khởi tố hung thủ

Xã hội 26/10/2022 19:49

Liên quan tới vụ thảm án ở Bắc Ninh, mới đây cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam thanh niên đâm chết bạn gái cũ cùng tình địch tại tiệm tóc.

Theo thông tin từ Zing News ngày 26/10, VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Phan Thanh Hoàng (sinh năm 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên giết người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: Quyết định khởi tố hung thủ - Ảnh 1
Phan Thanh Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News 

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại phố Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai quen chị B. qua mạng xã hội năm 2019. Đến năm 2020, học hết cấp 3, Hoàng và chị B. từ Tuyên Quang đến Bắc Ninh làm công nhân và thuê trọ sống cùng nhau. Được một thời gian, 2 người bỏ việc và trở về quê.

Tháng 5, Hoàng và B. xảy ra nhiều mâu thuẫn. Thời gian này, chị B. quen anh D. (sinh năm 2001, quê Phú Thọ), nên Hoàng ghen tuông, thường xuyên đánh bạn gái.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên giết người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: Quyết định khởi tố hung thủ - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thảm khóc - Ảnh: Báo VTC News

Khoảng 3 tháng trước, chị B. chia tay Hoàng, rồi đến Bắc Ninh làm việc. Sau đó, chị nảy sinh tình cảm với anh D. Do ghen tuông, Hoàng nhắn tin chửi bới chị B. nên 2 người xảy ra cãi vã.

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết thêm không chỉ có chửi bới, đặc biệt là do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm nhau. Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án.

Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên Facebook.

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