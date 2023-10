Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự và đang làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ tội “Giết người”.

Đối tượng Phan Thanh Hoàng tại Cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh Hoàng Xuân D. (21 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng ghen tuông rồi nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau, chị B. đã nói Hoàng không được bố mẹ dạy bảo và không có ăn có học.