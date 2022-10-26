Bất ngờ lý do hung thủ truy sát 'tình địch' của người yêu cũ ở Bắc Ninh

Xã hội 26/10/2022 09:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự và đang làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ tội “Giết người”.

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Đối tượng Phan Thanh Hoàng tại Cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh Hoàng Xuân D. (21 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng ghen tuông rồi nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau, chị B. đã nói Hoàng không được bố mẹ dạy bảo và không có ăn có học.

Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên Facebook. Vụ việc khiến các nạn nhận đổ gục, nằm bất động trong nhà và ngoài đường. Chị B. thiệt mạng, còn nam thanh niên nguy kịch. Ngay khi gây án, hung thủ ngồi xuống đợi lực lượng chức năng bắt giữ.

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Bàn tay trái bị thương của Phan Thanh Hoàng sau khi gây án - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại thời điểm gây án, nạn nhân đã van xin tha nhưng Hoàng nhất định vẫn xuống tay sát hại. Nối về lý do, Hoàng cho biết: "Lúc đó, chỉ nghĩ giết người thôi chứ không nghĩ gì cả. Chính vì thế, cháu đã sát hại nạn nhân đến cùng. Nhưng giờ cháu ân hận rồi, hành động đó cứ tưởng là mạnh mẽ nhưng không phải, cháu chỉ làm khổ mọi người thôi.

Bên cạnh đó, đối tượng Hoàng cũng cho rằng, mục đích ban đầu không định tìm để sát hại anh Hoàng Xuân D. mà nghĩ rằng nếu gặp thì giết không thì thôi. Thật không may cho nạn nhân, đúng thời điểm đó anh D. lại có mặt ở hiện trường. Theo lời khai của Hoàng thì sở dĩ hắn viết facebook vì để cho mọi người biết và gửi lời xin lỗi đến gia đình.  

Vụ việc hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.

Đối tượng truy sát người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: 'Giờ cháu ân hận rồi, cháu chỉ làm khổ mọi người'

Đối tượng truy sát người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: 'Giờ cháu ân hận rồi, cháu chỉ làm khổ mọi người'

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm Phan Thanh Hoàng (SN 2003), người đã gây ra vụ án mạng ở Bắc Ninh khiến 2 người thương vong để làm rõ tội "Giết người".

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