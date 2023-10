Một người dân sinh sống tại Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh cho biết: “Gia đình nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài đường có tiếng cãi vã chửi nhau, sau đó thì thấy nam thanh niên chạy vào trong xe mang hung khí đến chém nhiều nhát vào 2 người, trong đó có 1 phụ nữ. Nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn tình cảm”.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên, theo thông tin từ VTC News, vào sáng 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Thanh Hoàng, (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Vụ việc khiến các nạn nhận đổ gục, nằm bất động trong nhà và ngoài đường. Nữ nạn nhân thiệt mạng còn nam thanh niên nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Ngay khi gây án, hung thủ ngồi xuống đợi lực lượng chức năng bắt giữ.

Phan Thanh Hoàng tại cơ quan Công an - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D. Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau.

Đến ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Hoàng biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên facebook.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra và làm rõ.