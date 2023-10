Lời khai bất ngờ của người phụ nữ cắn đứt một phần tai 'tình địch' ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 24/10, Công an thị trấn Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết sau khi xảy ra vụ việc đánh ghen, cắn rách tai một cô gái, người phụ nữ gây án đã đến công an trình diện vào tối 23/10. Chị này tên là N.N.H. (30 tuổi, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh).

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 22/10, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng chặn chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 36A-821.. giữa phố. Tiếp đó, người này nhảy lên nắp ca pô đạp liên tục, khiến kính chắn gió trước của xe bị vỡ nát. Khi tài xế vừa dừng xe, người phụ nữ tiếp tục mở cửa xe lao vào lôi kéo một người phụ nữ khác trong xe ô tô. Tuy nhiên, người phụ nữ trong xe ô tô cố thủ không chịu ra, liền bị cắn vào tai, khiến tai bị rách, chảy máu. Sự việc dừng lại khi người dân địa phương vào can ngăn.

Cô gái bị đánh ghen là người đến từ miền Nam, trong lúc người chồng mượn ôtô đi đón cô gái từ sân bay Thọ Xuân về, thì người vợ phát hiện, tìm đến chặn xe dẫn tới sự việc trên.

Sau sự việc xảy ra, cô gái ngồi trong xe ô tô bị chị H. cắn vào tai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu, sau đó được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Chị H. lao lên nắp ca pô đạp nát kính chắn gió phía trước - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe, nên công an địa phương đã chuyển hồ sơ lên công an huyện điều tra, xử lý. Riêng đối với cô gái bị cắn rách tai, công an chưa làm việc được vì nạn nhân đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị.