Lời khai ban đầu của người chồng trong vụ vợ đánh ghen, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa

Xã hội 24/10/2022 11:15

Sau khi sự việc đánh ghen giữa phố xảy ra, Công an thị trấn Nông Cống đã làm việc với người đàn ông điều khiển ô tô, lấy lời khai nhân chứng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một lãnh đạo Công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc người phụ nữ leo lên nắp capo đạp vỡ kính ô tô, nghi để đánh ghen. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ gửi lên Công an huyện Nông Cống điều tra, làm rõ. 

Qua điều tra ban đầu, công an xác định vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản, một cô gái ngồi trong xe ô tô có thương tích ở tai, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng công an hiện vẫn chưa làm việc được với cô gái ngồi trong xe và người phụ nữ đứng trên capo ô tô.

Lời khai ban đầu của người chồng trong vụ vợ đánh ghen, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ đạp vỡ kính xe ô tô sau khi bắt gặp chồng chở một cô gái - Ảnh: Báo Dân Trí

Bên cạnh đó vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Nông Cống đã làm việc với người đàn ông điều khiển ô tô, lấy lời khai nhân chứng. Theo đó, người đàn ông này tên là H. (quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Anh H. là chồng của người phụ nữ leo lên nắp capo. Vợ chồng anh H. đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

"Trước đây, gia đình anh H. kinh doanh dịch vụ karaoke, ngày 22/10 có cô nhân viên (18 tuổi) từ trong tỉnh Hậu Giang ra Thanh Hóa, anh H. lên sân bay (Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa) đón về. Cùng lúc đó vợ anh H. theo dõi và xảy ra sự việc", vị lãnh đạo thông tin.  

Lời khai ban đầu của người chồng trong vụ vợ đánh ghen, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Cô gái ngồi sau xe ô tô bị thương ở tai sau vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 22/10, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước.

Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong chiếc xe. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ôtô đã bị cắn mất một phần tai bên trái.

Hiện tại, vụ việc được Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ đánh ghen, đạp vỡ kính xe, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ đánh ghen, đạp vỡ kính xe, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa

Một người phụ nữ sau khi nhảy lên nắp ca pô, đạp vỡ kính chắn gió phía trước xe ô tô rồi lao vào cắn đứt tai cô gái nghi là "tình địch" ngay giữa phố tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

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