Một người phụ nữ sau khi nhảy lên nắp ca pô, đạp vỡ kính chắn gió phía trước xe ô tô rồi lao vào cắn đứt tai cô gái nghi là "tình địch" ngay giữa phố tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 24/10, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, hình ảnh, clip người vợ đánh ghen xuất hiện trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn vào ngày 20/10.

Người phụ nữ trèo lên nắp capô rồi dùng chân giẫm liên tiếp làm vỡ kính xe - Ảnh: Báo Dân Việt

Cụ thể, vào tối ngày 22/10, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng chặn chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 36A-821.. giữa phố. Tiếp đó, người này nhảy lên nắp ca pô đạp liên tục, khiến kính chắn gió trước của xe bị vỡ nát.

Khi tài xế vừa dừng xe, người phụ nữ tiếp tục mở cửa xe lao vào lôi kéo một người phụ nữ khác trong xe ô tô. Tuy nhiên, người phụ nữ trong xe ô tô cố thủ không chịu ra, liền bị cắn vào tai, khiến tai bị rách, chảy máu. Sự việc dừng lại khi người dân địa phương vào can ngăn.

Người phụ nữ ngồi trong xe ô tô bị cắn đứt tai - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vị lãnh đạo thị trấn Nông Cống, người phụ nữ đạp vỡ kính xe và người đàn ông điều khiển xe là vợ chồng. Hai người này quê ở huyện Như Thành, giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ ly hôn.

Vị lãnh đạo thị trấn Nông Cống chia sẻ: "Chiếc xe người đàn ông điều khiển là xe anh ta mượn và cô gái ngồi trong xe từ miền Nam ra thì người vợ biết được và tìm đến ghen tuông, rồi xảy ra vụ việc. Trong lúc xảy ra xô xát, có thể người vợ không kiềm chế được đã cắn vào tai cô gái trên, khiến một phần tai bị đứt".

Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Nông Cống để tiếp xác minh, làm rõ.

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