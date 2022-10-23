Thanh Hóa: Nghi chồng chở nhân tình, người vợ chặn đầu xe và cắn đứt một phần tai tình địch

Xã hội 23/10/2022 15:24

Màn đánh ghen khiến một người phụ nữ bị cắn mất một phần tai, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết, vào tối ngày 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi, trèo lên đầu chiếc xe ô tô con, rồi đạp vỡ kính chắn phía trước xe. Sau đó, người này tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái ngồi trong chiếc xe ô tô trên.

Thanh Hóa: Nghi chồng chở nhân tình, người vợ chặn đầu xe và cắn đứt một phần tai tình địch - Ảnh 1
Người phụ nữ "tung cước" đạp vỡ kính xe ôtô trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: Người Lao Động

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, nhiều người sau đó đã vào can ngăn. Được biết hậu quả sau đó, cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Sự việc được cho xảy ra tại địa phận thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Nghi chồng chở nhân tình, người vợ chặn đầu xe và cắn đứt một phần tai tình địch - Ảnh 2
Sau vụ xô xát, cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Ảnh: Lao Động

Trao đổi với báo Người Lao Động, lãnh đạo thị trấn Nông Cống xác nhận sự việc xảy ra trên Quốc lộ 45 đoạn qua khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều ngày 22/10.

"Nhận được thông tin, Công an thị trấn Nông Cống đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ. Bước đầu xác định người đàn ông điều khiển chiếc xe trên và người phụ nữ đạp vỡ kính xe ôtô là vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh), giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang trong thời gian làm thủ ly hôn" - vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo đại diện UBND thị trấn huyện Nông Cống, cô gái bị đánh ghen là người phía Nam, trong lúc người chồng mượn xe ôtô đi đón cô gái thì người vợ phát hiện rồi ghen tuông, tìm đến chặn xe dẫn tới sự việc trên.

Hiện vụ việc được Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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Từ khóa:   ngoại tình đánh ghen Thanh Hóa

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