Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông

Xã hội 30/09/2022 19:22

Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Ngày 30/9, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Hậu (37 tuổi, ngụ xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) để điều tra tội giết người.

Các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông - Ảnh 1
Huỳnh Văn Hậu khi tại cơ quan điều tra. Ảnh: VietNamNet

Hậu bị xác định là thủ phạm đã sát hại vợ mình là chị Lợi, 31 tuổi, rồi tự sát, nhưng được phát hiện sớm, chuyển đi cấp cứu. Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện với vết thương vùng cổ, bụng, và vùng đầu, sức khỏe của bị can Hậu tạm ổn, nên cơ quan điều tra áp dụng bện pháp ngăn chặn bằng lệnh tạm giam.

Thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, trước đó, vào sáng 20/9, người cha tới nhà con gái ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, lấy đồ để chở cháu ngoại đi học. Tới nơi, ông này thấy nhà im ắng, liền vào bên trong thì hốt hoảng phạt hiện con gái (là chị Lợi) đã tử vong trong phòng ngủ. Đầu và cổ có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu.

Cạnh đó, Hậu – con rể nằm thoi thóp. Khi thấy con rể có nhiều vết thương ở phần cổ, bụng và đầu, liền tri hô nhờ người xung quanh chuyển đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe người này đã ổn định. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan, điều tra vụ án.

Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông - Ảnh 2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing

Theo điều tra, bốn năm trước, Hậu và chị Lợi kết hôn, dựng nhà sống riêng, cả hai chưa có con. Tuy nhiên, chị Lợi đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, có một con gái và đang sống chung với họ. Gần đây, vợ chồng hay xảy ra cãi vã vì Hậu cho rằng vợ có tình cảm với người khác, có lần anh ta còn đập vỡ điện thoại của chị Lợi. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn gia đình, xuất phát từ việc ghen tuông do Hậu tình nghi vợ có tình cảm với người khác nên đã sát hại vợ, sau đó cầm dao tự sát, nhưng bất thành.

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