Sơn La: Trưởng Công an xã trở thành 'bà đỡ' cho thai phụ chuyển dạ ngay trên đường

Trong tình huống cấp bách và ngay trên đường, Trưởng Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã đỡ đẻ cho thai phụ hạ sinh một bé trai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 10h30 sáng 23/10 trên đường đi công tác từ Công an xã Co Mạ về thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (Sơn La) đồng chí Trung tá Lò Văn Ức, Trưởng Công an xã Co Mạ thấy vợ anh Vừ A Sía, (SN 1987) tại bản Tìa Là, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) lên cơn đau, nằm gục xuống lề đường.

Sau khi lại gần thăm hỏi, nhận định vợ anh Vừ A Sía đang trở dạ, không thể tiếp tục đi tới bệnh viện được nữa, đồng chí Trung tá Lò Văn Ức với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu đã ngay lập tức cùng anh Vừ A Sía hỗ trợ người vợ hạ sinh thành công. Đồng thời đồng chí Ức đã gọi xe cấp cứu xuống Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu để vợ, con anh Vừ A Sía được chăm sóc tốt nhất.

Trung tá Lò Văn Ức và bé trai chào đời khỏe mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé trai nặng hơn 2kg đã chào đời kháu khỉnh. Cả hai mẹ con sản phụ đều khoẻ mạnh và không có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo thông tin từ VOV, sau tình huống cấp bách như trên, Trung tá Lò Văn Ức, trưởng Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu chia sẻ: "Ca sinh nở đã mẹ tròn con vuông, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi”.

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