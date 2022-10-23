Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục thông tin về vụ án giết người xảy ra tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh spa, địa chỉ xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra tối ngày 10/10.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Trung Hòa (26 tuổi, trú tại P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về tội “giết người”.

Quá trình điều tra, dựa vào lời khai của Hòa, cảnh sát xác định Hòa có quan hệ tình cảm yêu đương với chị L.T.N. (26 tuổi, người Sơn La) khi chị đang làm nhân viên massage tại Hà Nội.

Đối tượng Phan Trung Hoà - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Vào khoảng cuối tháng 9, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên chị N. không về nhà trọ và tìm mọi cách để tránh mặt Hòa.

Ngày 10/10, chị N. đến cơ sở Anh Spa chơi và có ý định ở lại làm việc. Hòa tìm người yêu nhưng không thấy nên nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ chị N. có quan hệ tình cảm với người khác. Sau đó, Hòa tìm mua con dau bầu sắc nhọn và về Hải Dương đến tiệm Anh Spa tìm với mục đích bắt chị N. về nhà trọ cùng mình. Nếu người yêu không về, Hòa sẽ dùng dao đâm chết nạn nhân.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi thuyết phục người yêu trở về không được, Hòa dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, tay chị N. làm nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu cấp (đứt động mạch cảnh phải, đa vết thương thông khoang ngực, rách nhu mô phổi, chảy máu khoang ngực). Sau khi gây án, Hòa tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và cổ của mình để tự tử nhưng không chết. Nhưng hung thủ được người dân đưa đi Bệnh viện đoa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, đại diện bệnh viện cho biết sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của Hòa đã tạm thời ổn định, giao tiếp được để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, công tác quản lý bị can được bệnh viện phối hợp với cơ quan công an thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định.

Diễn biến MỚI trong vụ án nam thanh niên giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành ở Hải Dương Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành.

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