Vào ngày 17/10, Công an Hải Dương vừa đề nghị khởi tố đối tượng Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu dân cư số 2, phường Thanh Bình) vì chém Đại uý cảnh sát giao thông Nguyễn Đình Lợi.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 17/10, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Dương cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Hải Dương, đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu dân cư số 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào khoảng 8h50 ngày 11/10, tổ TTKS Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an Hải Dương làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 34B4 – 280.10 nhãn hiệu Honda Wave không đội mũ bảo hiểm, vi phạm giao thông.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình các giấy tờ có liên quan nên yêu cầu nam thanh niên về địa điểm nhà văn hóa khu 4, phường Tân Bình để lập biên bản, xử lý vi phạm. Đối tượng Nguyễn Đăng Thắng dùng dao chém cảnh sát giao thông - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin báo Công an nhân dân, trong quá trình làm việc với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trung Anh (SN 2004, nhà ở phường Tân Bình, TP Hải Dương), bản thân không có giấy phép lái xe và không mang theo đăng ký xe. Sau đó, Trung Anh đã gọi điện cho người nhà mang giấy tờ xe đến để lập biên bản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi đồng chí Lợi đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trung Anh thì Nguyễn Đăng Thắng đi xe mô tô biển số 88S5 – 9602 đến giới thiệu là bố của Trung Anh và xin không xử lý vi phạm nhưng đồng chí Lợi thông báo đang lập biên bản và yêu cầu người vi phạm tuân thủ quy định của pháp luật. Đề nghị không được chấp thuận, ông Thắng đã tự ý lấy chiếc xe máy vi phạm của Nguyễn Trung Anh đi về. Đại uý Lợi yêu cầu ông Thắng dừng hành vi, để xe lại để lập biên bản. Thấy cán bộ kiên quyết, ông Thắng ra xe máy của mình lấy con dao bằng kim loại có mũi nhọn dài khoảng 45 cm xông đến chém Đại úy Lợi. Đại úy Lợi bỏ chạy nhưng Thắng đuổi kịp và chém liên tiếp 2 phát vào bả vai bên trái, đâm một nhát vào lưng nhưng trúng vào đai dây chéo. Hậu quả, Đại uý Lợi bị thương nhẹ. Sau khi tấn công lực lượng chức năng, ông Thắng bảo con mình lấy xe máy bỏ đi. Sau đó, Công an Hải Dương đã nhanh chóng làm rõ đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông và thực hiện tạm giữ hình sự đối tượng Thắng để phục vụ điều tra ngay sau đó.

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