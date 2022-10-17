Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cháy ở nhà hàng cạnh chợ Bến Thành: Lo lắng cõng người thân, hoang mang ôm đồ tháo chạy

Vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K (30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1) cơ bản đã được khống chế vào hơn 11h ngày 17/10.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 9h30 ngày 17/10, đám cháy lớn xuất phát từ nhà hàng District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM và phòng cháy chữa cháy quận 1 điều hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến hơn 11h cùng ngày, vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K được khống chế hoàn toàn, không có thương vong. Nguyên nhân vụ cháy là do hàn cắt kim loại trong quá trình sang sửa cơ sở kinh doanh này.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Lực lượng phòng cháy chữa cháy điều xe thang phun nước vào đám cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay khi vụ cháy xảy ra, bà Phượng (56 tuổi) chia sẻ, 10h sáng, trong lúc đang nấu ăn thì bà và nhiều cư dân trong hẻm thấy có mùi khói khét lẹt. Xác định hỏa hoạn xảy ra tại quán bar trước hẻm và khói lửa tiếp tục bùng phát, nhiều người vội vã cõng trẻ em, cụ già tháo chạy khỏi hẻm. Bà Phượng chạy vội lên tầng 2, gom đồ đạc quan trọng, chuẩn bị sẵn. Sau đó, cư dân liên hệ một ngôi nhà mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM) thông cửa giúp, để mọi người dễ chạy ra ngoài. "Chúng tôi kêu gọi phường xuống chữa cháy nhưng không ăn thua nên đã gọi cứu hỏa đến xử lý. Lúc đó đám cháy rất dữ dội…", bà Phượng nói.

Bà Phượng vội vã ôm đồ đạc quan trọng chạy khỏi nhà - Ảnh: Báo Dân Trí Ông Nguyễn Thành Tâm (60 tuổi, ngụ đường Thủ Khoa Huân) đang hành nghề chạy xe. Nhận thấy có hỏa hoạn gần nhà mình, ông liền chạy về thì thấy lực lượng PCCC đã làm việc gần một giờ nhưng vẫn chưa dập tắt hẳn đám cháy. Ông Tâm lo lắng cho biết: "Hai đứa con bán trong chợ Bến Thành chắc không sao, còn vợ tôi ở nhà, lại không biết sử dụng điện thoại nên từ đó tới giờ tôi vẫn chưa liên lạc được…". Ông Tâm cho biết vẫn chưa liên lạc được với vợ - Ảnh: Báo Dân Trí Bà Phượng và ông Tâm cũng cho rằng trước khi xảy ra cháy, quán bar này đã bị đóng cửa gần 15 ngày vì chưa đảm bảo đúng quy định phòng cháy chữa cháy, cụ thể là các cửa, lối thoát hiểm xây dựng không đúng kỹ thuật. Hiện tại, cơ quan chức năng mời chủ cơ sở, nhân viên thi công lên làm việc.

Tiết lộ nguyên nhân gây cháy lớn tại nhà hàng gần chợ Bến Thành Đến hơn 11h ngày 17/10, vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K (30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1) cơ bản đã được khống chế bên ngoài, khói đen liên tục bốc nghi ngút.

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