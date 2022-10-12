Thông tin mới nhất trong vụ nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó

Xã hội 12/10/2022 13:16

Cơ quan chức năng huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã gửi nhiều yêu cầu giám định để điều tra làm rõ vụ án và bước đầu nghi có chất xăng tại hiện trường.

Liên quan đến vụ phát hiện nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 12/10, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã gửi nhiều yêu cầu giám định trong đó có mẫu giám định ADN để xác định danh tính của nạn nhân.

"Cơ quan Công an huyện Cát Tiên đã gửi nhiều yêu cầu giám định đến nay hơn 1 tháng sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng mới nhận được kết luận có thành phần xăng trong các mẫu thu tại hiện trường; trong dạ dày, trong máu nạn nhân không có các độc chất; chưa có dấu hiệu vụ án hình sự vì không có tác động ngoại lực trên thi thể nạn nhân. Hiện chưa có kết quả giám định ADN để xác định danh tính của nạn nhân" - nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết.

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Quán nhậu tại tổ dân phố 12 (thị trấn Cát Tiên) nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nạn nhân của vụ việc bước đầu nghi là bà Đinh Thị Thanh T. (49 tuổi, chủ quán nhậu). Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng chưa phát hiện các dấu hiệu của vụ án hình sự.

Trong khi đó, người dân trong khu vực xảy ra vụ việc cho biết, thời gian qua gia đình bà T. nợ nần khá nhiều, trong khi đó quán nhậu cũng đã bán cho người khác. Chính vì vậy, mọi người cũng nghi ngờ bà T. đã "nghĩ quẩn" tự tử. Người dân trong vùng cũng rất bàng hoàng khi bà T. mất, để lại một người con vẫn đang đi học, trong khi người chồng cũng đã mất cách đây 2 năm.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 27/8, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở khuôn viên sau quán nhậu (tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên). Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện một người chết cháy trong chuồng nuôi chó của gia đình. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

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