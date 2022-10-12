Đã xác định nguyên nhân vụ cháy 500 xe máy của công nhân ở Nam Định

Xã hội 12/10/2022 10:26

Báo cáo của Công ty THHH May Youngor Smart Shirts Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Trung) cho biết, vụ cháy lán để xe đã gây thiệt hại khoảng 500 chiếc xe máy (lớn gấp đôi ước tính ban đầu là 250 xe).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 12/10, thông tin từ đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, theo báo cáo của Công ty THHH May Youngor Smart Shirts Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Trung), vụ cháy lán để xe hai ngày trước gây thiệt hại khoảng 500 chiếc xe máy (lớn gấp đôi ước tính ban đầu là 250 xe). Phần lớn xe bị cháy là xe ga, xe số và một phần nhỏ xe máy điện, trong đó có 70 xe bị hư hỏng một phần, còn lại là hư hỏng toàn bộ. Tổng thiệt hại quy ra tiền khoảng trên 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân cháy ban đầu, theo báo cáo của doanh nghiệp là do một xe máy cũ trong số các xe trên tự phát cháy sau đó lan rộng ra. Đám cháy được dập tắt sau khi sự việc được phát hiện, với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên của công ty, đội chữa cháy cơ sở và lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Nam Định.

Đã xác định nguyên nhân vụ cháy 500 xe máy của công nhân ở Nam Định - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo báo cáo của Công ty THHH May Youngor Smart Shirts Vietnam, trước khi hỏa hoạn xảy ra, doanh nghiệp này có mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, tài sản của công ty và tài sản cá nhân cho cán bộ công nhân viên. Hiện tại, doanh nghiệp đã liên lạc với bên bảo hiểm để tiến hành xác minh thiệt hại tài sản của cán bộ công nhân viên.

Đã xác định nguyên nhân vụ cháy 500 xe máy của công nhân ở Nam Định - Ảnh 2
Hàng trăm xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Vietnamnet, từ ngày 11/10, công nhân viên nào sắp xếp được phương tiện đi làm phía công ty sẽ hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày, nếu khoảng cách từ nhà đến công ty dưới 10 km; hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày nếu khoảng cách từ nhà đến công ty trên 10 km.

Bên cạnh đó, đối với công nhân viên không chủ động sắp xếp được phương tiện đi làm, công ty sẽ có xe đưa đón.

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Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng PCCC đã tìm thấy một lượng vàng lớn gồm 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng và trao trả lại cho chủ nhà.

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